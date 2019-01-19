Son Dakika Haberleri: Hacıbektaş Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti

Hacıbektaş Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti

1 saat önce

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, CHP'den istifa etti.

Hacıbektaş Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti, System.String[]
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, CHP'den istifa etti.

Selmanpakoğlu, CHP İlçe Başkanlığına sunduğu dilekçesinde, Atatürk'ün akıl, bilim ve adalete dayanan aydınlanmacılığından sapmadığını belirterek, "Hacıbektaş'ta bilimsel akıla dayalı değişimi ve gelişimi birçok konuda gerçekleştirdiğim kanısındayım. Hacıbektaş'ın birlik ve beraberliği bakımından ayrıştırılmasını uygun görmeyerek, tekrar eskiye dönüşecek bir anlayışta olmadığımdan CHP'den istifa ettiğimi arz ederim." ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Merkezi, aday adaylığı için partisinin ilçe başkanlığından istifa eden Arif Yoldaş Altıok'u Hacıbektaş Belediye Başkan adayı olarak açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:55 Kaynak: AA

Nevşehir, Cumhuriyet Halk Partisi, Hacıbektaş, Politika
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