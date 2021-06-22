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HACIBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN 'SALDIRIYA UĞRADIM' AÇIKLAMASI - Son Dakika

HACIBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN 'SALDIRIYA UĞRADIM' AÇIKLAMASI

22.06.2021 16:36

NEVŞEHİR'de, Hacıbektaş ilçe Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, İlçe Ziraat Odası Başkanı Hakan Taşdemir ve kardeşi Candoğan Taşdemir'in saldırısına uğradığını iddia etti.

NEVŞEHİR'de, Hacıbektaş ilçe Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, İlçe Ziraat Odası Başkanı Hakan Taşdemir ve kardeşi Candoğan Taşdemir'in saldırısına uğradığını iddia etti. Altıok olayla ilgili, "Yaşanan olayda kaşımın üzerinde şişlik olduğunu gördük ve ağrı hissetmeye başladım. Sonra hastaneye polis eşliğinde giderek darp raporu aldım. Şu anda belediyede görevimin başındayım" dedi. Hakan Taşdemir ise, "Benim kesinlikle saldırım olmadı. Belediye başkanı bizim üstümüzden rant elde etmeye çalışmaktadır. Son günlerde CHP'li belediye başkanlarına yapılan saldırılarda kendisine de bir pay çıkarmaya uğraşmaktadır ama bizimki tamamen kişiseldir" diye konuştu. Olay, saat 09.00 sıralarında Hacıbektaş ilçesinde meydana geldi. Berberde tıraş olan Hacıbektaş Belediye Başkanı CHP'li Arif Yoldaş Altıok ile iş yerinin yanında lokantası bulunan İlçe Ziraat Odası Başkanı Hakan Taşdemir ve kardeşi Candoğan Taşdemir arasında tartışma çıktı. Arbedeye dönüşen olayı çevredekiler ayırdı. Olay sonrası tedavi için hastaneye giden Başkan Altıok, darp raporu alıp, Taşdemir kardeşlerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine savcılığa giderek ifade veren kardeşler, serbest bırakıldı.

'HALK ETRAFIMDA BİRİKEREK SALDIRI OLMASINI ENGELLEDİ'

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Ben belediye başkanı seçildiğimden bu yana evimden belediyeye kendi aracımla geliyorum. Yine bugün saat 09.00 sıralarında belediyeye gelirken her zamanki gittiğim berber salonuna geldim. Tıraş olmak için koltuğu oturdum. Birkaç dakika geçti, Candoğan Taşdemir başımda bitti. Tehditler, hakaretler ve üzerime yürümeler oldu. O arada berber araya girdi. Ben ayağa kalktım, vurmaya çalıştı. Küfürler hakaretler devam etti. Berber onu dışarıya çıkartmaya çalışırken ağabeyi olan Hacıbektaş Ziraat Odası Başkanı Hakan Taşdemir geldi. O da hakaret etti, küfürle üzerime yürümeye çalıştı. O arada 15 -20 kişi toplandı. Sağ olsun Hacıbektaş halkı etrafımda birikerek saldırı olmasını engelledi. O arada restoranın masasında bulunan tuzluk ve bardakları üzerime fırlattılar. Bana mı değdi, vatandaşa mı değdi sıcağı sıcağına anlayamadım. Daha sonra polis arkadaşlar 'darp var mı" dediklerinde kaşımın üzerinde şişlik olduğunu gördük ve ağrı hissetmeye başladım. Sonra hastaneye polis eşliğinde giderek darp raporu aldım. Şu anda belediyede görevimin başındayım" dedi.

'İHALEYİ YÜKSEK ALDIĞI İÇİN İPTAL ETTİRMEYE ÇALIŞTI'

Olay öncesi tehdit aldığını iddia eden Altıok, "Bu arkadaş yıllarca Hacıbektaş Belediyesi kesimhanesinde birtakım işler yapmış, ihalelere girmiş. 2019 yılında sadece 2 kişinin katılımı ile daha önceki belediye başkanının döneminde 23 lira bedelle kuyruk yağı ihalesini almış. Biz 2020 Ocak ayında Hacıbektaş Belediyesi olarak canlı yayında 10 küsur kişinin katıldığı ihalede 2019 yılında arkadaş 23 liraya almasına rağmen 2020 yılında 58 lira gibi nerede ise 1,5 katı oranında bir fiyata aldı. Daha sonra da baskılar ve tehditler başladı. İhaleyi yüksek aldığı için ihaleyi iptal ettirmeye çalıştı. Ürünlerde sorunlar yaşattı ama biz belediyemizin yetkileri dahilinde hukuki olarak tüm cevaplarımızı vermiştik" diye konuştu.

'BİZİMKİ TAMAMEN KİŞİSELDİR'

Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Hakan Taşdemir ise DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu yaşanan olay tamamen kişiseldir. Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok kininden dolayı bu işler gündeme gelmektedir. Ben savcılıkta gerekli ifademi verdim. Benim kesinlikle saldırım olmadı. Belediye başkanı bizim üstümüzden rant elde etmeye çalışmaktadır. Son günlerde CHP'li belediye başkanlarına yapılan saldırılarda kendisine de bir pay çıkarmaya uğraşmaktadır ama bizimki tamamen kişiseldir. Hakaret ve tacizi yapmaya çalışan kendisidir. Kendisi makamının yetkilerini kötüye kullanmaktadır" dedi.

'SİZİNLE HESAPLAŞACAĞIZ' DİYEREK BERBERE GİRDİ'

Aralarında yaşanan olayın 6 yıl öncesine dayandığını söyleyen Hakan Taşdemir, "Aramızdaki mevzunun başlangıcı bundan 6 yıl önce başladı. Ben Hakan Taşdemir ve Arif Yoldaş Altıok, CHP'de ilçe başkanlığı için seçime girdiğimizde seçimi o kazandı. O günden beri belediye başkanı bizimle uğraşıyor. İş yerimizin çalışma ruhsatlarını iptal ederek, çalışma saatlerini indiriyor. Elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Belediye başkanı ranttan bahsetmiş. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bugüne kadar bizim yanımızda bulunan berbere gelmeyen başkan ne tesadüftür ki 2 kezdir geliyor. Kafasını sallayarak 'Sizinle hesaplaşacağız. Sizi bitireceğim' diyerek, berbere girdi. Bizi tahrik etmek için geliyor. Tartışma orada başladı. Darp olduysa zaten adli raporlar vardır" diye konuştu.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMASINDA 'SÖZLÜ MÜNAKAŞA' DEDİ

Hacıbektaş Kaymakamlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "22.06.2021 tarihinde Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ile ilçemizde faaliyet gösteren Kasapcan ve Turna Diyarı isimli iş yerlerinin sahibi ve aynı zamanda İlçe Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüten Hakan Taşdemir arasında meydana gelen karşılıklı tehdit hakaret olayı ile ilgili olarak; Hacıbektaş Belediyesince 2017 yılında daha önceki belediye başkanı zamanında alınan kararda Hakan Taşdemir'in sahibi olduğu Kasapcan isimli iş yerinin camekan kısmının imar planına aykırı olduğu karar neticesinde belediye görevlileri tarafından 2021 yılında yıkım yapılması, Ayrıca Turna Restoran ve Kasapcan isimli iş yerlerinin sahibi Hakan Taşdemir ve Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok arasında Hakan Taşdemir'in sahibi olduğu işletmeler ile ilgili aralarında benzer konulardan geçmişten gelen husumet oluşması neticesinde bugün şahıslar arasında sözlü münakaşa yaşandığı bu nedenle tehdit ve hakaret konusunun meydana geldiği tarafların birbirinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile tahkikat başlatılmıştır."

HACIBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN 'SALDIRIYA UĞRADIM' AÇIKLAMASI
HACIBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN 'SALDIRIYA UĞRADIM' AÇIKLAMASI
HACIBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN 'SALDIRIYA UĞRADIM' AÇIKLAMASI
HACIBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN 'SALDIRIYA UĞRADIM' AÇIKLAMASI

Arif Yoldaş Altıok, Ziraat Odası, Hacıbektaş, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HACIBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI'NDAN 'SALDIRIYA UĞRADIM' AÇIKLAMASI - Son Dakika


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