Hacıbektaş Belediyesi, depremzedeler için 80 yataklı pansiyonu açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hacıbektaş Belediyesi, depremzedeler için 80 yataklı pansiyonu açtı - Son Dakika

Hacıbektaş Belediyesi, depremzedeler için 80 yataklı pansiyonu açtı

6 saat önce

Hacıbektaş Belediyesi, Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında Hacıbektaş Belediyesi'ne ait olan 80 yataklı belediye pansiyonunu depremzedeler için hizmete açtı.

Hacıbektaş Belediyesi, depremzedeler için 80 yataklı pansiyonu açtı, System.String[]

Hacıbektaş Belediyesi, Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında Hacıbektaş Belediyesi'ne ait olan 80 yataklı belediye pansiyonunu depremzedeler için hizmete açtı.


Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok açıklamasında, "Gün birlik olma günüdür. Pir'imizin de dediği gibi, Bir Olalım İri Olalım Diri Olalım. Başta yaşlılar ve çocuklar olmak üzere, depremde evleri zarar gören vatandaşlarımız için 80 Yataklı Belediye pansiyonumuzu hizmete açmaya hazırız. Konaklama ve gıda ihtiyaçlarının tamamı tarafımızdan karşılanacaktır. İhtiyaç halinde vatandaşlarımızın ilçemize sevki de hizmet araçlarımız tarafından ücretsiz sağlanacaktır" dedi. - NEVŞEHİR

Arif Yoldaş Altıok, Hacıbektaş, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da çöken Mavi Göl Apartmanıyla ilgili kahreden Van depremi detayı
Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu Cedi Osman'ın Elazığ depremi paylaşımı tepki çekti Azize Çelik 17 saat sonra böyle kurtarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 21:01:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hacıbektaş Belediyesi, depremzedeler için 80 yataklı pansiyonu açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]