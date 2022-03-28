Hacıbektaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Duygu Taşdemir seçildi - Son Dakika

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, Hacıbektaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'nda genel kurul yapıldı.

Belediye Konferans Salonu'ndaki genel kurulda yapılan seçimde 444 geçerli oyun 191'ini Taşdemir alırken, Mustafa Kemal Şahin 170, Abidin Tunçbilek ise 76 oy aldı, 7 oy geçersiz sayıldı.

Odanın ilk kadın başkanı unvanına kavuşan Taşdemir, AA muhabirine, kadınların hayatın her alanında üstlendikleri görevi başarıyla yerine getireceklerine inandığı için aday olduğunu ve başarı elde ettiğini belirtti.

İlçe esnafının faydasına çeşitli projeleri hayata geçirmek istediğini dile getiren Duygu Taşdemir, "Neden bir başkan aday olmasın diye seçime katıldım en çok oyu alarak başkan seçildim. Görev sürem boyunca esnaflarla görüş alışverişinde bulunarak çalışacağım. Esnaf ve vatandaşımızın en büyük sorunu olan kapalı pazar yeri konusunu çözüme kavuşturmak için ilgili kurumlarla iletişim halinde olacağız. Kadınların her alanda başarılı olacağına inanıyorum. Tüm kadınları sivil toplum örgütlerinde görev almaya davet ediyorum." dedi.

İlçede geçen ay yapılan ve Arif Taşdemir'in oy çokluğu ile başkan seçildiği Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimleri, Taşdemir'in seçilme kriterlerini karşılamaması nedeniyle iptal edilmiş, yenilecek seçim öncesi Duygu Taşdemir eşinin yerine adaylığını açıklamıştı.