Hacıbektaş ilçesinde çiftçilere mısır tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Dağıtım törenine, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yasin Çoban ile üreticiler katıldı.

Kurtoğlu, tohumların ilçe genelinde ikinci ürün yetiştirilmesinin teşviki ve çiftçilerin üretim maliyetlerinin minimuma indirilmesi amacıyla hibe destekli sağlandığını belirtti.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü önündeki törende, mısır tohumu çiftçilere Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu tarafından dağıtıldı.

İlçedeki 200 dekarlık alanda silajlık mısır yetiştirecek olan üreticilere yüzde 75'i hibe tohum dağıtımı için tören düzenlendi.

Hacıbektaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

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