Nevşehir'de dolu ve selden zarar gören köylerde hasar tespit çalışması

Hacıbektaş ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle oluşan selden zarar gören Karaburna köyündeki üzüm bağlarında hasar tespit çalışması başlatıldı.

Bölgede önceki gün etkili olan yağış, bazı üzüm bağlarına zarar verdi.

Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Hacer Doğanay nezaretinde gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında, başvuru yapan çiftçilerin arazileri incelendi.

Doğanay, gazetecilere, bakanlığa sunulacak raporun hazırlanması için çaba gösterdiklerini belirterek, "Karaburna köyünde 7 bin dekar bağ alanı var. Bunun 3 bin dekarı zarar gördü. Zarar oranına yüzde 100 diyebiliriz. Çünkü ürün kullanılamaz hale gelmiş durumda. Hızlı şekilde vatandaşlardan başvuru alıyoruz. Ön incelemeleri yaptık, hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Köy muhtarı Ercan Kızılbayır da köydeki üzüm bağlarının yarısında hasadın tamamlandığını ancak diğer alanlarda zararın büyük olduğunu ifade etti.

Köylerinde yıllık ortama 3 bin ton rekolte elde ettiklerini ancak dolu yağışı nedeniyle bu yıl 1500 ton zararla karşı karşıya olduklarını kaydeden Kızılbayır, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.