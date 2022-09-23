Nevşehir'de dolu ve selden zarar gören köylerde hasar tespit çalışması - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de dolu ve selden zarar gören köylerde hasar tespit çalışması

23.09.2022 16:55
Nevşehir'de dolu ve selden zarar gören köylerde hasar tespit çalışması

Hacıbektaş ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle oluşan selden zarar gören Karaburna köyündeki üzüm bağlarında hasar tespit çalışması başlatıldı.

Hacıbektaş ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle oluşan selden zarar gören Karaburna köyündeki üzüm bağlarında hasar tespit çalışması başlatıldı.

Bölgede önceki gün etkili olan yağış, bazı üzüm bağlarına zarar verdi.

Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Hacer Doğanay nezaretinde gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında, başvuru yapan çiftçilerin arazileri incelendi.

Doğanay, gazetecilere, bakanlığa sunulacak raporun hazırlanması için çaba gösterdiklerini belirterek, "Karaburna köyünde 7 bin dekar bağ alanı var. Bunun 3 bin dekarı zarar gördü. Zarar oranına yüzde 100 diyebiliriz. Çünkü ürün kullanılamaz hale gelmiş durumda. Hızlı şekilde vatandaşlardan başvuru alıyoruz. Ön incelemeleri yaptık, hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Köy muhtarı Ercan Kızılbayır da köydeki üzüm bağlarının yarısında hasadın tamamlandığını ancak diğer alanlarda zararın büyük olduğunu ifade etti.

Köylerinde yıllık ortama 3 bin ton rekolte elde ettiklerini ancak dolu yağışı nedeniyle bu yıl 1500 ton zararla karşı karşıya olduklarını kaydeden Kızılbayır, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Manisa'da uyuşturucu hap bulunan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı Manisa'da uyuşturucu hap bulunan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı Sakarya'da çalınan motosiklet sahibine teslim edildi Sakarya'da çalınan motosiklet sahibine teslim edildi
Kaynak: AA

Hacıbektaş, Karaburna, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de dolu ve selden zarar gören köylerde hasar tespit çalışması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
15:55 Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı
15:50 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı
15:50 Fenerbahçeli Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!
15:21 Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı, İranlı kadınlara destek için saçlarını kazıttı
15:01 Milyonların beklediği EYT müjdesini Bakan Bilgin verdi: Çalışmada çözüm aşamasına geldik
14:56 Gelecek Partisi'nin "başbakanlık bizim hakkımız" çıkışının ardından İYİ Parti'den açıklama: Son noktayı Meral Akşener koyar
14:49 Rus SİHA'ları, Ukrayna ordusunun taarruzunu durdurdu! 22 askeri araç yok edildi, 120 asker öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 16:55:43. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir'de dolu ve selden zarar gören köylerde hasar tespit çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement