Hacıbektaş'ın nüfusu arttı - Son Dakika

Hacıbektaş'ın nüfusu arttı
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Hacıbektaş ilçesinin nüfusu 31 Aralık 2019 sonu itibarıyla 5 bin 277 olarak açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
Hacıbektaş ilçesinin nüfusu 31 Aralık 2019 sonu itibarıyla 5 bin 277 olarak açıklandı.
TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Hacıbektaş ilçe nüfusu geçen yıla göre 164 kişi artış göstermesinin ardından ilçe merkezi nüfusu 5 bin 277'ye çıktı. Hacıbektaş'ın 2018 yılında ki nüfusu 5 bin 113 olarak açıklanmıştı. - NEVŞEHİR
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