Hacıbektaş'ın nüfusu arttı - Son Dakika
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Hacıbektaş'ın nüfusu arttı

6 saat önce

Hacıbektaş ilçesinin nüfusu 31 Aralık 2019 sonu itibarıyla 5 bin 277 olarak açıklandı.

Hacıbektaş'ın nüfusu arttı, System.String[]

Hacıbektaş ilçesinin nüfusu 31 Aralık 2019 sonu itibarıyla 5 bin 277 olarak açıklandı.


TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Hacıbektaş ilçe nüfusu geçen yıla göre 164 kişi artış göstermesinin ardından ilçe merkezi nüfusu 5 bin 277'ye çıktı. Hacıbektaş'ın 2018 yılında ki nüfusu 5 bin 113 olarak açıklanmıştı. - NEVŞEHİR

Türkiye İstatistik Kurumu, Hacıbektaş, Nevşehir, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
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