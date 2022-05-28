Hacıbektaş Kaymakamı Şenay, Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nde incelemede bulundu

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Kaymakam İbrahim Engin Şenay, Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni ziyaret ederek incelemede bulundu.

Yetkililerden külliye yerleşkesi ile ilgili bilgi alan Şenay, gazetecilere yaptığı açıklamada, külliye ve çevresinde daha güzel bir görüntü oluşturmak amacıyla çalışmalara başlanılacağını belirtti.

Külliye yerleşkesindeki boş arazinin ağaçlandırılarak yeşil bir görünüme kavuşturulacağını aktaran Şenay, "Külliyenin arka kısmındaki boş alanda özellikle yaz aylarında kuru otların yangına sebebiyet vermemesi ve daha nezih bir alana dönüşmesi için gerekli adımları attık. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ile de görüşerek ilçemizin iklim ve toprak yapısına uygun ağaç türlerini bu alana dikeceğiz. İlçemizi ziyaret eden konuklarımızı daha yeşil bir Hacıbektaş'ta ağırlamak istiyoruz." dedi.

Şenay, ilçede ileriki süreçte farklı projeleri hayata geçireceklerini de sözlerine ekledi.