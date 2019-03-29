Son Dakika Haberleri: Hacıbektaş'ta 1 Koltuk İçin 11 Aday Yarışacak

Hacıbektaş'ta 1 Koltuk İçin 11 Aday Yarışacak

1 saat önce

31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Hacıbektaş ilçesinde 11 aday Belediye Başkanlığı koltuğuna oturabilmek için yarışacak.

Hacıbektaş'ta 1 Koltuk İçin 11 Aday Yarışacak, System.String[]
31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Hacıbektaş ilçesinde 11 aday Belediye Başkanlığı koltuğuna oturabilmek için yarışacak.

31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Hacıbektaş Belediye Başkanlığı için aralarında 3 bağımsız adayında olduğu 11 aday yarışacak. 31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Hacıbektaş Belediye Başkanı seçilebilmek için Bağımsız adaları Ali Eğer, Ali Cemal Hüsnegil, Ali Rıza Selmanpakoğlu, DSP'den Recai Aksu, CHP'den Arif Yoldaş Altıok, TKP'den Ali Haydar Sümer, MHP'den Çağdaş Ozan Güneş ve AK Parti'den Şenay Gök yarışacak.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerde partisi CHP'den aday gösterilmemesinin ardından bağımsız belediye başkan adayı olarak seçimlere katılıyor. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:05 Kaynak: İHA

Hacıbektaş, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2023'te Yapılacak Fenerbahçe Hazırlık Maçında Eskişehirspor'u 4-0 Yendi Nur Cemaati, Yerelde Hangi Partiyi Destekleyeceklerini Açıkladı 31 Mart Seçimi İptal Edilirse, Yeni Seçim 2 Haziran'da Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 15:12:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hacıbektaş'ta 1 Koltuk İçin 11 Aday Yarışacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]