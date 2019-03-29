Hacıbektaş'ta 1 Koltuk İçin 11 Aday Yarışacak
1 saat önce
31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Hacıbektaş ilçesinde 11 aday Belediye Başkanlığı koltuğuna oturabilmek için yarışacak.
31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Hacıbektaş
ilçesinde 11 aday Belediye Başkanlığı koltuğuna oturabilmek için yarışacak.
31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Hacıbektaş Belediye Başkanlığı için aralarında 3 bağımsız adayında olduğu 11 aday yarışacak. 31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Hacıbektaş Belediye Başkanı seçilebilmek için Bağımsız adaları Ali Eğer
, Ali Cemal
Hüsnegil, Ali Rıza Selmanpakoğlu
, DSP'den Recai Aksu
, CHP
'den Arif Yoldaş Altıok
, TKP'den Ali Haydar Sümer
, MHP
'den Çağdaş Ozan Güneş
ve AK Parti
'den Şenay Gök
yarışacak.
Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerde partisi CHP'den aday gösterilmemesinin ardından bağımsız belediye başkan adayı
olarak seçimlere katılıyor. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:05 Kaynak: İHA
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