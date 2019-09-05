Son Dakika Haberleri: Hacıbektaş'ta aranan 1 şüpheli tutuklandı
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Hacıbektaş'ta aranan 1 şüpheli tutuklandı

1 saat önce

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde polis ekipleri tarafından Ankara adli makamlarınca hakkında arama kararı ile aranan 1 şüpheli yakalandı.

Hacıbektaş'ta aranan 1 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde polis ekipleri tarafından Ankara adli makamlarınca hakkında arama kararı ile aranan 1 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Ankara adli makamlarınca hükümlü veya tutuklunun kaçması ve hırsızlık suçlarından aranan Ö.A. Hacıbektaş ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Hacıbektaş, Nevşehir, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:31 Kaynak: İHA
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