Hacıbektaş'ta aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 3 ay 10 kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheli yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Hacıbektaş Adli makamlarınca Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma 3 ay 10 Gün ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR