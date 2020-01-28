Hacıbektaş'ta aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hacıbektaş'ta aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hacıbektaş'ta aranan şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 3 ay 10 kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheli yakalandı.

Hacıbektaş'ta aranan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Hacıbektaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 3 ay 10 kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Hacıbektaş Adli makamlarınca Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma 3 ay 10 Gün ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Hacıbektaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:27 Kaynak: İHA
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