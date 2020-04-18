Hacıbektaş'ta

Hacıbektaş ilçesinde, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen "KOP ile modern barınaklar sağlıklı koyunlar" projesi hayata geçirildi.



Hacıbektaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, küçükbaş hayvancılığın daha kullanışlı tesislerde yapılmasını amaçlayan proje kapsamında, 6 üreticiye destek sağlandı.



Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadır şeklinde yapılan ağılların her birinde 300 küçükbaş hayvanın barındırılabileceğini belirtti.



Benzer projelerle üreticilere destek olmaya devam etmeyi amaçladıklarını aktaran Kurtoğlu, "İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Yasin Çoban ve ekibince hazırlanan, toplam tutarı 255 bin lira olan projeden 6 çiftçimiz yüzde 70 hibeli olarak faydalandı. Bu kapsamda, ilçe merkezinde 2, Akçataş, Avuç, Kütükçü ve Yurtyeri köylerimizde birer alan hayata geçirildi. Hava almayan ağıllarda yapılan yetiştiricilik, yerini modern ve havadar barınaklara bırakarak hem insan hem de hayvan sağlığını olumlu yönde etkileyecektir." dedi.