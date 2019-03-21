Hacıbektaş'ta Nevruz Kutlaması
1 saat önce
Hacıbektaş ilçesindeki Nevruz kutlaması, Hacı Bektaş Veli Külliyesi önünde gerçekleştirildi.
Hacıbektaş
ilçesindeki Nevruz kutlaması, Hacı Bektaş Veli
Külliyesi önünde gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu
tarafından konuşma yapıldı.
Nevruz'un Hz. Ali döneminden beri kutlandığını ifade eden Selmanpakoğlu, "Hz. Ali bir kişinin saldırısı ile yaralandı. Hasta yatağındayken kendisine süt ve yumurta getiren Nevruz adındaki bir çocuğun hürmetine o günün Nevruz Bayramı
olarak kutlanmasını istedi." diye konuştu.
Etkinliğe katılanlar, yakılan ateşin üzerinden atladı, vatandaşlara süt ve yumurta dağıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:02 Kaynak: AA
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