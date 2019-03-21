Son Dakika Haberleri: Hacıbektaş'ta Nevruz Kutlaması

Hacıbektaş'ta Nevruz Kutlaması

1 saat önce

Hacıbektaş ilçesindeki Nevruz kutlaması, Hacı Bektaş Veli Külliyesi önünde gerçekleştirildi.

Hacıbektaş'ta Nevruz Kutlaması, System.String[]
Hacıbektaş ilçesindeki Nevruz kutlaması, Hacı Bektaş Veli Külliyesi önünde gerçekleştirildi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu tarafından konuşma yapıldı.


Nevruz'un Hz. Ali döneminden beri kutlandığını ifade eden Selmanpakoğlu, "Hz. Ali bir kişinin saldırısı ile yaralandı. Hasta yatağındayken kendisine süt ve yumurta getiren Nevruz adındaki bir çocuğun hürmetine o günün Nevruz Bayramı olarak kutlanmasını istedi." diye konuştu.


Etkinliğe katılanlar, yakılan ateşin üzerinden atladı, vatandaşlara süt ve yumurta dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:02 Kaynak: AA

Ali Rıza Selmanpakoğlu, Hacı Bektaş Veli, Hacıbektaş, Güncel
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