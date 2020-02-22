Hacıbektaş ve Derinkuyu'da iş yerlerinde gıda denetimi - Son Dakika
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Hacıbektaş ve Derinkuyu'da iş yerlerinde gıda denetimi

6 saat önce

Hacıbektaş ve Derinkuyu ilçelerinde gıda kontrol görevlileri, restoran, kasap, okul kantinleri ve kafe gibi toplu tüketim mekanlarını denetledi.

Hacıbektaş ve Derinkuyu'da iş yerlerinde gıda denetimi, System.String[]

Hacıbektaş ve Derinkuyu ilçelerinde gıda kontrol görevlileri, restoran, kasap, okul kantinleri ve kafe gibi toplu tüketim mekanlarını denetledi.


Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde gıda güvenliğini sağlamak ve farkındalığını artırmak amacıyla başlatılan denetim seferberliği kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hijyen ve gıda güvenliği çerçevesinde denetimlerde bulundu.


Hacıbektaş Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yasin Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 41 ayrı firmada denetlemelerin yapıldığını belirterek, "Vatandaşlarımızın tükettikleri ürünlerin sağlıklı koşullarda üretilmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda denetimlerimizi sıklıkla sürecektir. Vatandaşlarımız gerekli durumlarda ALO 174 Gıda İhbar Hattı'nı 24 saat arayarak bildirimde bulunabilir." dedi.

Derinkuyu ilçesinde de gıda kontrol görevlileri zabıta ekiplerinin de desteği ile çeşitli işletmeleri denetledi.


Denetimlerle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, "İlçemizde gıda işletmeciliği yapan iş yerlerine yönelik denetimlere devam edilmektedir. Denetimlerde işletmelere gerekli uyarı ve ikazlar yapılmıştır." diye konuştu.

Hacıbektaş, Derinkuyu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:18 Kaynak: AA
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