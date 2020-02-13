Hacıbektaş ve Ürgüp'te karla mücadele çalışması - Son Dakika
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Hacıbektaş ve Ürgüp'te karla mücadele çalışması

6 saat önce

Hacıbektaş ve Ürgüp ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Hacıbektaş ve Ürgüp'te karla mücadele çalışması, System.String[]

Hacıbektaş ve Ürgüp ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Hacıbektaş'ta kar yağışı ortaya güzel görüntüler çıkarırken, belediye ekipleri cadde ve yollarda temizlik çalışması yaptı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, yüksek kesimlerde kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaşan kar nedeniyle ulaşıma kapanan bazı mahallerde sabah erken saatlerde yol açma çalışması yapıldı.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda oluşan buzlanma nedeniyle tuzlama çalışmasını sürdürürken temizlik personeli de kaldırımlarda kar ve buz kaldırma çalışması gerçekleştirdi.

Ürgüp ilçesinde de belediye ekipleri gece etkisini artıran yağışla birlikte başladıkları karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.


İlçe merkezinde ulaşımın aksamaması için iş makineleri ile tuzlama ve temizlik yapan ekipler, yoğun gayret sarf ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan görevlilere teşekkür etti.


Aktürk, "Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler, gece demeden gündüz demeden karla mücadelede üstün başarı sağladı. Vatandaşlarımızdan gelen geri dönüşler çalışma azmimizi arttırıyor. Ürgüp'e hizmet etmek bizlere mutluluk veriyor." dedi.


Başkan Aktük, soğuk hava nedeniyle mağduriyet yaşayan sokak hayvanları için parklara yerleştirilen yem kutularına yiyecek bırakıldığını da sözlerine ekledi.

Hacıbektaş, Sabah, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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