Hacıbektaşlı çiftçilere tohum desteği verilmeye başlandı - Son Dakika

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yüzde 75'i hibe verilen mercimek tohumu desteğinin dağıtımına başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen 19 çiftçiye toplamda 7 bin 450 kilogram kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

İlçede 560 dekar alanda, alternatif ürün olarak ekiminin yapılması planlanan hibe tohumu teslim alan çiftçiler, verilen desteklerden dolayı yetkililere teşekkür etti.