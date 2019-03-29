Hacıcaferoğlu'ndan Yabancı Uyruklu Öğrencilere Ziyaret

Antalya
Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu
, Akdeniz
Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren yabancı uyruklu öğrencileri ziyaret etti. Muratpaşa
Yurt Müdürlüğünde gerçekleştirilen ziyarette, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nun yanı sıra Yurt İdare İşletme Şube Müdürü İsmail Özkan
Pehlivan, Muratpaşa Yurt Müdürü Ayşe Gül
Bozdemir, Yurt Yönetim memurları ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Hacıcaferoğlu, yaptığı konuşmada, Muratpaşa Kız Yurdunun 2 bin 700 öğrenciye barınma imkanı sağladığını belirterek, "Bugün, öğrencilerimizle kendi ülkelerinde olduğunu, gurbette yalnız olmadıklarını hissettirmek varsa talep ve beklentilerini dinlemek için bir araya geldik. Yurtlarda, hem Türk kültürünü hem de konukseverliğini hatırlatmak amacındayız." dedi.
Akdeniz Üniversitesinde çeşitli bölümlerde okuyan 38 ülkeden 87 yabancı uyruklu öğrenciye yurtlarda barınma imkanını sağladıklarını anlatan Hacıcaferoğlu, her yabancı öğrenciyle medeniyet köprüsü kurarak bağlarını güçlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.
Kendilerine sağlanan imkanlar ve gösterilen yakınlıktan duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler ise Muratpaşa Kız yurdunda bulunmaktan mutlu olduklarını belirtti.