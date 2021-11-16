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Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya yönelik verdiği desteği sürdürüyor - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya yönelik verdiği desteği sürdürüyor

16.11.2021 12:12
Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya yönelik verdiği desteği sürdürüyor

Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Salihli ilçesine bağlı Hacıhıdır Mahallesi'nde bulunan 3 adet Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinde başlatılan temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı.

İl genelinde tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerde yeni HİS göleti yapımı ve mevcut göletlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Salihli ilçesine bağlı Hacıhıdır Mahallesi'nde bulunan 3 adet HİS göletinde başlatılan temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı. Çalışma yapılan göletlerden yaklaşık 2000 besi hayvanının faydalandığı belirtildi. 2021 yılı içerisinde il genelinde yüzlerce gölette temizlik, bakım, onarım ve yeni yapım çalışması yaptıklarını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde üreticiye yönelik desteklerin devam edeceğini söyledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spor Federasyonu, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya yönelik verdiği desteği sürdürüyor - Son Dakika


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