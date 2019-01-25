Son Dakika Haberleri: Hacıkadın'da Hak Sahipleri Tapularına Kavuştu

Hacıkadın'da Hak Sahipleri Tapularına Kavuştu

2 saat önce

Keçiören Belediyesi, Hacıkadın (Şelaleler) Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi alanında imar planı ve parselasyon çalışmalarını tamamladı.

Hacıkadın'da Hak Sahipleri Tapularına Kavuştu, System.String[]
Keçiören Belediyesi, Hacıkadın (Şelaleler) Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi alanında imar planı ve parselasyon çalışmalarını tamamladı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Tapuları hak sahibi vatandaşlarımıza vermeye başladık" dedi.

Keçiören Belediyesi, Hacıkadın (Şelaleler) Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi alanında imar planı ve parselasyon çalışmalarını tamamlayarak, hak sahibi vatandaşlara tapularını dağıtmaya başladı. Hacıkadın (Şelaleler) Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi ile tapu almaya hak kazanan 12 vatandaşa tapularını vermek için tören düzenlendi. Tapularını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın elinden alan 12 vatandaş, yıllardır bekledikleri tapu özleminin sona erdiğini kaydetti. 2 bin 825 adet tapunun dağıtılacağını dile getiren Başkan Ak, hak sahiplerinin Keçiören Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne müracaat ederek tapularını alabileceklerini kaydetti. Müteahhitlerle anlaşma işini parsel sahiplerine bıraktıklarını da söyleyen Ak, "Vatandaşlarımızın talebiyle müteahhitlerle anlaşma işini parseldeki hissedarların kendisine bıraktık. 'Herkes kendi binasını ve pazarlığını kendisi yapsın' şeklinde bir talep vardı. Bizde bunu dikkate alarak vatandaşlardan gelen talebi uygulamaya koyduk. Bu kapsamda müteahhitlerin Keçiören Belediyesine sunacağı yeni projeler bizim hazırladığımız projeden daha makul ise onların projeleri de elbette değerlendirmeye alınacak. Biz verdiğimiz sözümüzü tuttuk. Tapuları hak sahibi vatandaşlarımıza vermeye başladık. Herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:58 Kaynak: İHA

Keçiören, Güncel
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