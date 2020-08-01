Hacılar bayramın ikinci günü de şeytan taşladı - Son Dakika

Hac görevini yerine getiren Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de şeytan taşladı.

Mekke'de bulunan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde şeytan taşlamaya devam ediyor. Cemarat'a gelen hacılar, yetkililer tarafından belirlenen sağlık önlemleri çerçevesinde sırasıyla Küçük, Orta ve Büyük Şeytan'ı taşlıyor. Hacılar, her birine 7'şer olmak üzere 3 şeytana toplam 21 taş atıyor. Bugünü ve yarını da Mina'da geçirecek olan hacılar, burada her gün 3 şeytanı taşlayacak. Hacıların bayramın 4. gününde de Mina'da şeytan taşlaması gerekiyor.

Hacılar, dün gece saatlerinde Cemerat bölgesine gelerek Büyük Şeytan olarak adlandırılan "Akabe Cemresi"ne 7 taş atmıştı. Şeytan taşlamanın ardından hacılar, ziyaret tavafı "İfada tavafı" için Kabe'ye gelmişti.

Suudi Arabistan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutarak, 10 bin kişiye hac izni verdi. Hacı adaylarının yüzde 70'i Suudi Arabistan'da ikamet eden yabancılardan, yüzde 30'u ise Suudi Arabistan vatandaşlarından oluşuyor. - MEKKE