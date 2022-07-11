Hacılar bayramın üçüncü gününde şeytan taşlamaya devam etti (2) - Son Dakika
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Hacılar bayramın üçüncü gününde şeytan taşlamaya devam etti (2)

11.07.2022 15:40

Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacılar, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde şeytan taşladı.

Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacılar, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde şeytan taşladı.

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Hacılar bayramın ikinci gününde şeytan taşlamaya devam ediyor Hacılar bayramın ikinci gününde şeytan taşlamaya devam ediyor Hacılar bayramın ikinci gününde Kabe'yi tavaflarına devam etti Hacılar bayramın ikinci gününde Kabe'yi tavaflarına devam etti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacılar bayramın üçüncü gününde şeytan taşlamaya devam etti (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacılar bayramın üçüncü gününde şeytan taşlamaya devam etti (2) - Son Dakika
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