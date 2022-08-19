Hacılar Ortaseki bölgesi doğaseverleri bekliyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, doğa ile iç içe ortamda vakit geçirmek, spor yapmak isteyen vatandaşları Ortaseki bölgesine davet etti.

Başkan Özdoğan, yazılı açıklamasında, Ortaseki bölgesinin gerek sonbahar gerekse yaz aylarında ayrı güzelliklere sahip olduğunu belirtti.

Bölgeye bakanlık tarafından seyir terasları, yürüyüş yolları ve bisiklet parkurları yapıldığını aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

"Burası insanlarımızın şehrin gürültüsünden uzak doğayla iç içe zaman geçirebilecekleri bir mekan. Her mevsim farklı renk ve güzelliğiyle kendini ortaya koyan Ortaseki ormanları, Orman Bölge Müdürlüğünün eko turizm projesi kapsamında yapılan yönlendirme ve tanıtım tabelaları, yağmur barınakları, seyir terasları, yürüyüş yolları sayesinde bölgeye turizm açısından da ayrı bir değer kazandırmaktadır. Biz de belediye olarak yaptığımız farklı etkinliklerle bu bölgemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Bu bölgeye son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin geldiğini biliyoruz. Doğal güzellikler açısından zengin konuma sahip Ortaseki, özellikle fotoğraf çekimine, doğa yürüyüşüne ve kamp kurmaya uygun bir alan. Bu eşsiz doğal güzelliğe tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum."