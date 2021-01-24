Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan HADAK sporcularıyla buluştu - Son Dakika

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı Tesisleri'nde Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcularıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, il içi ve dışında düzenlenecek yarışlara hazırlık yapan sporculara başarı temennisinde bulunan Özdoğan, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, şunları kaydetti:

"Hacılar Erciyes Kapı tüm güzelliğiyle yine göz kamaştırıyor. Bu bağlamda biz de hem sporcularımızı ziyaret ettik hem de Erciyes'in güzelliğini paylaşmak istedik. Bugün HADAK kulübü sporcularımızın antrenmanlarını izleme imkanımız oldu. Sporcularımız gerek Türkiye gerekse il bazında birincilikler almış durumdalar. Sporcularımızı yürekten kutluyorum."

Özdoğan, 1-7 Şubat arasında HADAK'ın kayak temel eğitim kursu düzenlediğini de hatırlatarak, tüm sporculara ve antrenörlere kazasız belasız sezon temennisinde bulundu.