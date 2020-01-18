Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan kan bağışladı - Son Dakika

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılayı tarafından ilçe meydanında kurulan mobil kan bağış aracını ziyaret eden Özdoğan, kan bağışladı.

Kan bağışıyla hayat verildiğini vurgulayan Özdoğan, "Ben öncelikle Kızılay Kan Merkezine, değerli çalışanlarına, doktorlarımıza, hemşirelerimize bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum. Biz de düzenli olarak kan vermeye çalışıyoruz. Erkelerde 3 ayda bir bayanlarda da 4 ayda bir kan verilmesi tavsiye ediliyor. Kan vererek can veriyoruz, hayat veriyoruz. Kan vererek daha sağlıklı yaşam adına da kendimize, vücudumuza da iyilik yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdoğan, ilçedeki vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.