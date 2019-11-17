Son Dakika Haberleri: Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, "Sorunları yerinde tespit ediyoruz"
Son Dakika Güncel Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, 'Sorunları yerinde tespit ediyoruz' - Son Dakika

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, "Sorunları yerinde tespit ediyoruz"

6 saat önce

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, seçimden sonra başlattığı mahalle gezilerine devam ediyor.

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan,

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, seçimden sonra başlattığı mahalle gezilerine devam ediyor. Başkan Özdoğan, Yukarı ve Orta Mahalle'nin ardından Aşağı Mahalle sakinlerini ziyaret ederek dilek ve taleplerini aldı.


Aşağı Mahalle'de ki inceleme gezisine Başkan Özdoğan'ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarı Yavuz Mutlu ve daire Müdürleri de katıldı.


Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve beraberindekiler cadde ve sokakları tek tek dolaşarak eksikleri yerinde tespit etti. Esnaf ve vatandaşlarla da görüşen Başkan Özdoğan; "İlçemizde mahalle gezilerimize devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de mahalle gezilerimize devam edeceğiz. Vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Taleplerini, önerilerini, görüşlerini eleştirilerini alıyoruz. Yapacağımız işlerde, projelerde onların görüşleri bizim için çok önemli. Bu anlamda da her zaman güzel ilçemizin güzel vatandaşlarıyla el birliğiyle gönül birliğiyle çalışmalara devam edeceğiz. Hep şunu diyoruz. Biz çalışacağız, Hacılar kazanacak. Hacılar kazanacak, güzel ülkemiz kazanacak." İfadelerini kullandı. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:03 Kaynak: İHA
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