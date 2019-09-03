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Hacılar Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

4 saat önce

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi, System.String[]

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.


Hacılar Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen ve 3 maddenin görüşülerek karar bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İlçemizde önceki gün meydana gelen elim kaza sonucu hayatını kaybeden Kaski personelleri ile Fatma Abravcı'ya taziyelerini iletti.


Hacılar Belediye Meclisi, eylül ayı toplantısının gündeminde yer alan Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Yönetmeliği, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 27.08.2019 tarih ve 1981 sayılı Birlik ve Beraberlik Gecesi müzekkeresi ile 2019/3 nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.


Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:25 Kaynak: İHA
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