Hacılar Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na Tam Destek

Hacılar Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi.



Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında belediye meclis salonunda olağanüstü toplanan ve Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, MHP İlçe Başkanı Mustafa Ildız'ın da hazır bulunduğu Hacılar Belediye Meclisi, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere başlatılan 'Barış Pınarı Harekatına' tam destek verdi.



Meclis üyelerinin oy birliğiyle hazırlanan destek bildirisi meclis katibi Yasin Mutlu tarafından okundu. Bildiride şu sözlerde yer verildi;



"Ülkemiz, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir.



Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Hacılar Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz."



Destek bildirisinin okunmasının ardından 9 gündür devam eden harekatı değerlendiren Başkan Özdoğan, "Allah kolaylıklar versin ordumuza. İnşallah hayırla dönecekler. Ondan hiç şüphemiz yok. Her zaman İl olarak, İlçe olarak, Meclis olarak ordumuzun yanındayız." İfadelerini kullandı.



Bildiriye tek tek imza atan meclis üyeleri oy birliği ile Ekim ayı meclis oturum ücretlerini de Mehmetçiğimize destek vermek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağış yapma kararı aldı. - KAYSERİ