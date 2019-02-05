Son Dakika Haberleri: Hacılar Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Hacılar Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

1 saat önce

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden Şubat ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi, System.String[]
Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden Şubat ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen ve Meclis Başkan Vekili Ahmet Bostancı'nın başkanlık ettiği toplantıda 3 asıl ve 2 ek olmak üzere toplam 5 madde görüşülerek karara bağlandı.

ŞubatAyı Meclis Toplantısının birinci gündem maddesinde, Kentsel Dönüşüm kamulaştırma bedelleri için İller Bankası'ndan kredi kullanılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile kararverildi.

Gündemin ikincimaddesindesözleşmeli veteriner hekim çalıştırılması ve üçüncü maddesinde de mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait taşınmazların satışı, trampası ve tahsisi için Encümene yetki verilmesi konuları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısının 1'inci ek gündem maddesinde, İller Bankası'ndan kullanılacak olan gayri nakdi kredi karşılığında, kamu veya özel bankalardan kredi kullanılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine, 2'inci ek gündem maddesinde ise kullanılan nakdi kredinin Hacılar İmar A.Ş. tarafından ödenmesi ve karşılıklı protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Meclis toplantısının sonunda Meclis Başkan Vekili Ahmet Bostancı,alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:27 Kaynak: İHA

İller Bankası, Hacılar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar Son Dakika! Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı

İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu'ndan İnşaatları Durduran Karar Beykoz'da, Tartıştığı Sürücüyü Defalarca Bıçaklayan Caninin Cezası Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 16:22:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hacılar Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]