Hacılar Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Hacılar Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısını gerçekleştirdi

6 saat önce

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden Şubat ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısını gerçekleştirdi, System.String[]

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden Şubat ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.


Hacılar Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda 4 madde görüşülerek karara bağlandı.


Toplantı öncesi İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan saldırıya değinen Başkan Özdoğan, "İdlib'te ki gözetleme kulesinde görev yapan askerlerimiz ve bir sivil personelimiz maalesef şehit oldular. Ben öncelikle bu elim hadiseden dolayı milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yaralılarımıza da Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Milli Savunma Bakanımız hemen olayın akabinde Suriye sınırına heyetiyle birlikte zaten intikal etti. Aziz milletimizin bu işle ilgili olarak hiçbir endişesinin olmadığını, olmaması gerektiğini de belirtti. Bizde bu manada askerimize, ordumuza yapılan hain saldırıların karşılık bulacağından emin olduğumuzu da belirtiyoruz. İnşallah güvenlik güçlerimiz hem sınırımızda hem içeride de bu tür acı hadiselerle karşılaşmaz. Allah onların gücüne güç versin diyorum" İfadelerini kullandı.


Şubat Ayı Meclis toplantısının birinci gündem maddesinde, Hacılar Hülasa Defteri adlı kitap için telif hakkı sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.


Gündemin ikinci maddesinde ise İlçemiz Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelli kamu personeli ve vatandaşlarımızın Belediyemiz lokantasından yararlandırılması konusu görüşülerek plan bütçe komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.


Meclis toplantısının üçüncü maddesinde Yukarı Mahalle, Mezarlık Kavşağı, Kentsel Dönüşüm ve Ergenekon Sitesi'nde yeni yapılan parklara isim verilmesi, dördüncü maddede ise mülkiyeti belediyemize ait Karpuzsekisi Mahallesi 4269 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazın devri konusu görüşülerek, imar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.


Meclis toplantısının sonunda Başkan Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Bilal Özdoğan, Hacılar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:44 Kaynak: İHA
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