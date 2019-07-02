Son Dakika Haberleri: Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi
Son Dakika Güncel Haber

Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

1 saat önce

Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi, System.String[]
Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen Temmuz ayı meclis toplantısına Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlık etti. Toplantıda 5 madde görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin birinci ve ikinci maddesinde yer alan 2019/2 ve 2019/3 nolu İmar Komisyon Raporları görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Gündemin 3'üncü maddesinde ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27.06.2019 tarih ve 149 sayılı yazısı görüşülerek kabul edildi. Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının 4'üncü ve 5'inci maddelerinde yer alan 2019/2 nolu Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile Kentsel dönüşüm alanı C tipi dairelerin tahsisi konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:33 Kaynak: İHA
Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arda Turan'dan göbek açıklaması Suriyelilere plaj yasağı kararı reddedildi Rus basını duyurdu: Türkiye, S-400'leri Suriye ve Kuzey Kıbrıs sınırlarında konuşlandırabilir Danıştay, AOÇ arazisinde TBMM Eğitim ve Kongre Merkezi yapımına izin vermedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 13:18:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]