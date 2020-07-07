Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

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Hacılar Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen Temmuz ayı meclis toplantısına Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlık etti. Başkan Özdoğan toplantı öncesi hayatını kaybeden Hacılar Erciyessporlu futbolcu Çağatay Şamlı'ya Allah'tan rahmet yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı diledi. Pandemi nedeniyle üç ay aradan sonra ilk kez yapılan toplantıda 15 asıl 1 ek gündem olmak üzere 16 madde görüşülerek karara bağlandı. Gündemin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü maddelerinde encümen ve komisyon üye seçimleri yapıldı. Yapılan oylamaya göre Encümen Üyeliğine Ahmet Bostancı ve Bekir Tuğrul seçildi. İmar Komisyonu Üyeliğine Fazilet Kahraman, Yusuf Özkaya ve Halit Aysu, Plan Bütçe Komisyonu Üyeliğine Yusuf Hakan Özdemir, Ömer Pınar ve Mustafa Gürbüz, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliğine ise Halit Aysu, Mustafa Gürbüz ve Yasin Mutlu seçildi. Gündemin 5'inci maddesinde ise başkanlık makamının 04.06.2020 tarih ve 680 sayılı asker aylığı ve bazı hizmet ücretleri konulu yazısının görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının 6'ncı maddesinde 2019 yılı faaliyet raporu ve Denetim Komisyonu Raporu okundu. Okunan raporlar oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısının 8'inci maddesinde Hacılar Belediyesi'ne ait taşınmazların satışı için encümene yetki verilmesine, 9'uncu maddesinde ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün futbol sahası alanındaki 3837/2 nolu parselin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 15 yıllığına tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi.


Gündemin 10'uncu, maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30.06.2020 tarih ve 831 sayılı arsa ve arazi düzenlemeleri konulu yazısı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. 11'inci ve 12'inci maddelerde ise yine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30.06.2020 tarih ve 830 sayılı imar plan değişikliği konulu yazısı ile 01.07.2020 tarih ve 840 sayılı Karpuzsekisi Mah. Rezerv yapı alanı ilave imar planı konulu yazısı görüşülerek komisyona havale edilmesine, 13'üncü maddede ise Hacılar sınırları içerisindeki Melikgazi Belediyesine ait taşınmazların Belediyemize tahsis, devir ve trampası için, 14'üncü maddesinde de araç alımı için Belediye Başkanı'na yetki verilmesine, 15'inci maddede ise AFAD'ınİdlib'e yapacağı evler için yardım yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Meclisin ek gündem maddesinde ise 2019 yılı kesin hesabı görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.


Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hacılar Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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