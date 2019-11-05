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Son Dakika Güncel Hacılar Belediye Meclisi toplandı

Hacılar Belediye Meclisi toplandı

6 saat önce

Hacılar Belediyesi kasım ayı meclis toplantını gerçekleştirdi.

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Hacılar Belediyesi kasım ayı meclis toplantını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilal Özdoğan başkanlığında toplanan mecliste 4 madde karara bağlandı.

İlçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Özdoğan, "İlçemizde kış öncesi çalışmalarımızı tamamladık. 7 aylık süreçte 12 kilometrelik sıcak asfalt, 7 kilometrelik sathi kaplama, 50 bin metrekare kilitli parke döşemesini tamamladık. Sezonu bu şekilde sonlandırıyoruz. Rabbim önümüzdeki sezonda da kalan eksiklerimizi, kalan ihtiyaçları hep birlikte gidermeyi nasip eylesin." şeklinde konuştu.

Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:50 Kaynak: AA
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