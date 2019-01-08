Hacılar Belediye Meclisi Yılın İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Hacılar Belediye Meclisi 2019 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclisi 2019 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. 10 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, İlçemizde meydana gelen elim hadise neticesinde kaybettiğimiz Mehmet Özer için taziyede bulunuldu.



Hacılar Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen ve 9 asıl ile 1 ek gündem olmak üzere toplam 10 maddenin görüşülerek karara bağlandığı Ocak ayı meclis toplantısına Meclis Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlık etti.



Meclis Başkan Vekili Ahmet Bostancı Meclis Toplantısı öncesi, İlçemizde meydana gelen elim hadise neticesinde hayatını kaybeden Mehmet Özer'e Allah'tan rahmet, olayda yaralanan Hacı Ali Tuğrul'a da acil şifalar diledi. Bostancı sözlerine şöyle devam etti,



"İlçemizde meydana gelen elim hadise neticesinde kaybettiğimiz Mehmet Özer yavrumuza Allah'tan rahmet, Ailesine ve ilçemize başsağlığı diliyoruz. Yine elim olayda yaralanan Hacı Ali Tuğrul yavrumuza da geçmiş olsun diliyoruz. Acı olay sonrasında vatandaşlarımızın hassasiyetini anlayışla karşılıyor ve yine bu hassasiyet kapsamında sokak hayvanlarını da yasalar çerçevesinde idaremize verilen yetki dahilinde topluyoruz. Bu bağlamda sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan sokak hayvanlarının itlaf edildiği haberleri kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Konu ile alakalı adli süreç devam etmektedir, hem Kayseri Valiliği hem de Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışmalar titizlikle yürütülmektedir." - KAYSERİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Markete Eşekle Alışverişe Gelen Vatandaşın Marketin Müdürü Olduğu Ortaya Çıktı

Palu Ailesiyle İlgili Bomba İddia: Ablam Tuncer'e İlaç Verip Tecavüz Etti

Son Dakika! Erdoğan, Randevu Talebini Kabul Etmedi, Bolton Türkiye'den Ayrılıyor

Erdoğan Müjdeyi Verdi! 2,5 Milyon Ailenin Elektrik Faturasını Devlet Ödeyecek