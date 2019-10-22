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Son Dakika Güncel Hacılar Belediyesi Araç Filosu Güçleniyor

Hacılar Belediyesi Araç Filosu Güçleniyor

2 saat önce

Hacılar Belediyesi, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç parkuruna 2 yeni araç daha ekledi.

Hacılar Belediyesi Araç Filosu Güçleniyor, System.String[]

Hacılar Belediyesi, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç parkuruna 2 yeni araç daha ekledi.


Vatandaşlara en etkin ve en iyi hizmeti sunmak için araç filosunun genişletildiğini söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Belediye önünde sergilenen ve kendi öz kaynakları ile alımı gerçekleştirilen araçları Meclis Üyesi Bekir Tuğrul, Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman ve Fen İşleri Müdürü Mustafa Palaz ile birlikte inceledi.


Hacılar Belediyesi olarak bugüne kadar alınan 44 araca ilave olarak 2 yeni aracı daha filoya dahil ettiklerini, bu sayede daha etkin hizmet edeceklerini söyleyen Başkan Özdoğan; "Bu araçlarımızdan birincisi 75 beygirlik 6 silindirli yerli ve milli üretim traktörümüz. Bu traktörümüzü alış amacımız inşallah baharla birlikte hizmete açacağımız stadımızda çim biçme, gübreleme faaliyetleri olacak. Bununla beraber çok fonksiyonlu olan bu traktörümüz hem ot biçmede hem ilaçlamada hem de dar alanlarda kar temizleme işinde bize çok ciddi katkı sağlayacak. İkinci aracımız olan vincimizi de biz filomuza katmış durumdayız. 2002 model bir aracımıza vinç monte etmekle artık daha seri, daha hızlı hizmet vereceğiz. Hizmet alanlarımız çok genişledi. Bu hizmetleri bu araçlarımızla çok daha seri şekilde yapacağız. İlçemize hayırlı uğurlu olsun diyorum." diye konuştu. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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