Son Dakika Haberleri: Hacılar Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Son Dakika Güncel Hacılar Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Hacılar Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

56 dakika önce

Hacılar Belediyesi, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç filosuna 2 yeni araç daha ekledi.

Hacılar Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor, System.String[]

Hacılar Belediyesi, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç filosuna 2 yeni araç daha ekledi.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye binası önünde sergilenen ve kendi öz kaynakları ile alımı gerçekleştirilen araçları inceledi.

Vatandaşlara en etkin ve en iyi hizmeti sunmak için araç filosunun genişletildiğini aktaran Özdoğan, "Hacılar Belediyesi olarak bugüne kadar alınan 44 araca ilave 2 yeni aracı daha filomuza dahil ettik, bu sayede daha etkin hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özdoğan, şunları kaydetti:

"Araçlarımızdan birincisi 75 beygirlik, 6 silindirli, yerli ve milli üretim traktörümüz. Traktörümüz baharla birlikte hizmete açacağımız stadımızda çim biçme, gübreleme faaliyetlerinde görev alacak. Çok fonksiyonlu olan traktörümüz ot biçme, ilaçlama ve dar alanlarda kar temizleme işinde bize katkı sağlayacak. İkinci aracımız olan vincimizle artık daha seri, daha hızlı hizmet vereceğiz. Hizmet alanlarımız çok genişledi."

Hacılar, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:28 Kaynak: AA
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