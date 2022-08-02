Hacılar Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Hacılar Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

02.08.2022 12:56
Hacılar Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

Hacılar Belediyesi, gündeminde bulunan maddeleri karara bağlamak üzere ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediyesi, gündeminde bulunan maddeleri karara bağlamak üzere ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığındaki toplantı, Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

9 maddenin karara bağlandığı toplantıda konuşan Özdoğan, alınan kararların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Özdoğan, 7 Ağustos'ta yapılacak Birlik ve Beraberlik Gecesi etkinliğine tüm vatandaşların davetli olduğunu da kaydetti.

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Hacılar Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısını yaptı Hacılar Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısını yaptı 28. Sütdonduran Kampı ve Erciyes zirve Tırmanışı Yapıldı 28. Sütdonduran Kampı ve Erciyes zirve Tırmanışı Yapıldı
Kaynak: AA

Bilal Özdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacılar Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hacılar Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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