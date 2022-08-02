Hacılar Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

Hacılar Belediyesi, gündeminde bulunan maddeleri karara bağlamak üzere ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığındaki toplantı, Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.
9 maddenin karara bağlandığı toplantıda konuşan Özdoğan, alınan kararların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Özdoğan, 7 Ağustos'ta yapılacak Birlik ve Beraberlik Gecesi etkinliğine tüm vatandaşların davetli olduğunu da kaydetti.
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