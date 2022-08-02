Özdoğan, 7 Ağustos'ta yapılacak Birlik ve Beraberlik Gecesi etkinliğine tüm vatandaşların davetli olduğunu da kaydetti.

Kaynak: AA

Bilal Özdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hacılar Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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