Hacılar Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası toplu iş sözleşmesi imzaladı - Son Dakika

Hacılar Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında bir yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar Belediyesinde kadrolu işçileri kapsayan toplu sözleşme için düzenlenen imza törenine, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, sendika yetkilileri, daire müdürleri ve işçi temsilcisi katıldı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, imza töreninde yaptığı konuşmada sözleşme görüşmelerinin kısa sürede sonuçlandığı için mutlu olduğunu belirtti.

Belediye olarak alnının teriyle çalışan, emek veren işçinin yanında olduklarını aktaran Özdoğan, "Her zaman iyiliğin, güzelliğin, bereketin yanında olduk. İnşallah işçi kardeşlerimizin maaşlarına yapılan bu artışlar bereketli olur. Katkılarından dolayı emeği geçen iki tarafa da teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Çelik ise bir süredir devam eden görüşmelerin anlaşma ile sonuçlanmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "Hacılar Belediyemiz ile sözleşme görüşmeleri sürecinde zorlu bir süreçten geçtik. Başkanımız bizi biraz yordu, biraz gönlümüzü aldı. Sonunda arkadaşlarımızın da memnun olacağı bir imza attık." ifadelerini kullandı.

Karşılıklı olarak sözleşme imzalanmasının ardından Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Çelik, Başkan Özdoğan'a Kur'an-ı Kerim hediye etti.