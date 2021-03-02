Hacılar Belediyesi Mart ayı meclisi yapıldı - Son Dakika

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Mart ayı meclis toplantısını yaptı.

Hacılar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve 3 asıl 1 ek gündem maddesi görüşülerek karara bağlandığı toplantıya Başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmasında Gara şehitlerine rahmet dileyerek başlayan Başkan Özdoğan, "Rabbim ordumuza milletimize güç kuvvet versin" dedi.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesi Yeni Sanayi Sitesi'nde boş bulunan iş yerlerinin KASKİ Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi konusu oy birliğiyle karara bağlandı. Gündemin ikinci maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.02.2021 tarih ve 334 sayılı ortak iş birliği konusu görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı. Gündemin üçüncü maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 25.02.2021 tarih ve 342 sayılı yazısı görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı. Gündemin dördüncü ek gündem maddesi Belediye Başkanına iç borçlanma yetkisi verilmesi konuları oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ