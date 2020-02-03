Hacılar Belediyesi meclisi şubat ayı toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

Hacılar Belediye meclisi şubat ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin meclis salonunda gerçekleştirilen ve Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda 4 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı öncesi İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan saldırıya değinen Başkan Özdoğan, "İdlib'teki gözetleme kulesinde görev yapan askerlerimiz ve bir sivil personelimiz maalesef şehit oldular. Ben öncelikle bu elim hadiseden dolayı milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yaralılarımıza da Rabbim'den acil şifalar diliyorum." dedi.

Başkan Özdoğan, alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.