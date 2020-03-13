Hacılar Belediyesi'nden meyve fidanı dağıtımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hacılar Belediyesi'nden meyve fidanı dağıtımı - Son Dakika

Hacılar Belediyesi'nden meyve fidanı dağıtımı

24 dakika önce

Hacılar Belediyesi tarafından vatandaşlara 2 bin adet meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Hacılar Belediyesi'nden meyve fidanı dağıtımı, System.String[]

Hacılar Belediyesi tarafından vatandaşlara 2 bin adet meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.


Hacılar Meydanı'nda cuma namazı sonrası vatandaşlara ücretsiz olarak 2 bin adet armut, elma, badem, kayısı, erik ve kiraz cinsi meyve fidanı dağıtımı yapıldı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ve Meclis Üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen fidan dağıtımına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.


Meyve fidanı dikiminin bölge için önemli olduğuna dikkat çeken Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yaptığı açıklamada, "Böylesi bir güzel bir ilçede böylesi güzel uygulamanın ne kadar yerinde olduğunu hep birlikte müşahede ettik. Namaz sonrası insanlarımız meyve fidanlarını büyük bir heyecanla alıyorlar. İnşallah usulüne göre zaten dikeceklerdir. Fidana iyi bakım yapıldığında o ürünün nasıl ortaya çıktığını da çocuklarımızın bizzat görmesini istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 2 bin meyve fidanı gerçekten çok ciddi bir rakam. Bu hayır işinde de bize katkı veren İstanbul'da ikamet eden hemşerimiz Necati Uçar ağabeyimize de teşekkür ediyorum. Onun emeği çok büyük. Allah ondan razı olsun. İnşallah verimli olur, bereketli olur. Daha güzel bir ilçe daha güzel bir Türkiye için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.


Meyve fidanlarını alan vatandaşlar, uygulamanın ilçe adına önemli olduğunu söyleyerek Başkan Bilal Özdoğan ve ekibine teşekkür etti. - KAYSERİ

Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!

Son Dakika Haberleri
16:43 Bahar alerjisini soğuk algınlığı ile karıştırmayın
16:42 ADANA Sokak düğününde Eren'in ölümüne neden olan sanığa müebbet hapis-ARŞİV
16:42 Mardin'de koronavirüse karşı dezenfektasyon
16:42 Zeytinoğlu Grubu işçilerinin alacakları ödenmeye başlandı
16:42 Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri sağlık çadırına isabet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 16:45:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hacılar Belediyesi'nden meyve fidanı dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]