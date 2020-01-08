Hacılar Belediyesi personeline kışlık kıyafet dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hacılar Belediyesi personeline kışlık kıyafet dağıttı - Son Dakika

Hacılar Belediyesi personeline kışlık kıyafet dağıttı

6 saat önce

Hacılar Belediyesi, sahada görev yapan personeline iş sağlığı ve güvenliğine uygun kıyafet dağıttı.

Hacılar Belediyesi personeline kışlık kıyafet dağıttı, System.String[]

Hacılar Belediyesi, sahada görev yapan personeline iş sağlığı ve güvenliğine uygun kıyafet dağıttı.


Hacılar Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 45 personeline kış mevsimi ile iş sağlığı ve güvenliğine uygun kıyafet dağıttı. Kıyafetlerini alan personel ile tek tek ilgilenen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, burada yaptığı açıklamada "Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri'nde ilçemize hizmet eden değerli çalışanlarımıza kış şartlarına uygun kıyafetlerini belediyemizce temin ettik. İnşallah kazasız belasız bir sezon geçirsinler. Kendilerine sağlık diliyorum. Kolaylıklar diliyorum." dedi. - KAYSERİ

Hacılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:32 Kaynak: İHA
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