Hacılar'da birlik ve beraberlik gecesi düzenlenecek - Son Dakika
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Hacılar'da birlik ve beraberlik gecesi düzenlenecek

03.08.2022 14:35
Hacılar'da birlik ve beraberlik gecesi düzenlenecek

Hacılar Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek birlik ve beraberlik gecesi 7 Ağustos Pazar saat 19: 00'da Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Hacılar Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek birlik ve beraberlik gecesi 7 Ağustos Pazar saat 19: 00'da Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandemi dolayısıyla ara verilen etkinliğe bu yıl başlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, tüm Kayserilileri geceye davet etti.

Etkinlikte sanatçılar İsmail Altunsaray ve Mustafa Örs ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu sahne alacak.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacılar'da birlik ve beraberlik gecesi düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacılar'da birlik ve beraberlik gecesi düzenlenecek - Son Dakika
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