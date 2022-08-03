Hacılar'da birlik ve beraberlik gecesi düzenlenecek

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, pandemi dolayısıyla ara verilen etkinliğe bu yıl başlanacak.

Hacılar Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek birlik ve beraberlik gecesi 7 Ağustos Pazar saat 19: 00'da Hacılar Cumhuriyet Meydanı 'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

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