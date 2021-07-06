Hacılar Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, 10-11 Temmuzda HADAK kulübünün Erciyes Sütdonduran zirve kampını 15 Temmuz şehitlerine atfedileceğini duyurdu.

Hacılar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen, 4 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Meclis toplantısı öncesinde yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren başkan Özdoğan, ilçede tüm işlerin durmadan devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Gerek Büyükşehrimizin gerekse bizim ve devlet yatırımlarımız ilçemizde tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşan Kurban Bayramı'nın şimdiden tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah İslam coğrafyası huzurlu bir Kurban Bayramı geçirir. Bununla beraber 15 Temmuz'u anmadan hatırlamadan geçmek olmaz. 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak lazım. Bizde 10-11 Temmuzda HADAK kulübümüzün öncülüğünde 27. kez yapılacak olan Sütdonduran zirve kampımızı 15 Temmuz şehitlerimize armağan edeceğiz."

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 29.06.2021 tarih ve 1125 sayılı müzekkere ekinde sunulan 2021/3 sayılı imar komisyon raporunun görüşülmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 29.06.2021 tarih ve 1124 sayılı satış konulu müzekkerenin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30.06.2021 tarih ve 1155 sayılı satış konulu müzekkerenin görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 05.07.2021 tarih ve 1196 sayılı asfalt alımı için protokol yapılması konulu müzekkerenin görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ