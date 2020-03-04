Hacılar Belediyesi yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika

Hacılar Belediyesi bordür taşı, beton oluk taşı ve kilitli parke taşı yapımı ile kilitli parke taşı alım ihalesini gerçekleştirdi. İhaleye Yazı İşleri Müdürü Ahmet Hökelek başkanlık etti.



Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde kullanılmak üzere bordür taşı, beton oluk taşı ve kilitli parke taşı yapımı ile kilitli parke taşı alım ihalesi, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. İhaleye 6 firma katıldı.



Yaklaşık maliyeti 1 Milyon 170 Bin 50 TL olan ihaleye katılan firmaların verdiği teklifler şu şekilde;



"Ünipar İnşaat 899 bin 500 TL, Murat Taş Yapı Elemanları San.ve Tic. A.Ş. 930 bin TL. Murat Özülkü 1 milyon 298 bin 750 TL. Özyurt Yapı Elemanları Tic. ve San. A.Ş. 797 bin 900 TL, Birliktaş San. Tic. A.Ş. 992 bin 500 TL., Nur Parke San. Tic. Ltd. Şti. 886 bin TL.



İhale sonucu, ihale komisyonunun incelemesinin ardından sonuçlanacak. - KAYSERİ