Hacılar Belediyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hacılar Belediyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika

Hacılar Belediyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

6 saat önce

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kadın belediye personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Hacılar Belediyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı, System.String[]

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kadın belediye personelinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Özdoğan, kadın personellere günün anısına çiçek hediye etti.

Kadınların toplumun vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirten Özdoğan, "Kadınlarımız ne kadar güçlü olursa dünyamız da o kadar güçlü olur. Kadınlarımız, annemizdir, kardeşimizdir, ablamızdır, kızımızdır, eşimizdir bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Kadınlarımızın hayatın içinde olması bilinçli olması bizim her zaman önceliğimizdir. Belediye olarak bu öncelik üzerine çalışmalara devam ediyoruz. Şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin kadınlar gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özdoğan, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci'nin ailesini de ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:38 Kaynak: AA
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