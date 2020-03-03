Hacılar Belediyesinden Mehmetçiğe destek - Son Dakika

Hacılar Belediyesi mart ayı meclis toplantısında Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'e yönelik başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek bildirisi okundu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, burada İdlib'de Türk askerlerine yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

Özdoğan, "Suriye'de masum insanları korumak adına şehadete eren askerlerimize rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Vatan savunması her zaman yapıldı. Bundan sonra da aynı kararlılıkta yapılacak. Rabb'im devletimize zeval vermesin, ordumuza güç kuvvet versin. Milletimizin birliğini, beraberliğini daim eylesin. Bu süreci de devletimizin dirayetiyle en kısa zamanda başarıyla sonuçlandıracağımıza en ufak şüphemiz yok." ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısında daha sonra 4 gündem maddesi oy birliğiyle karara bağlandı.