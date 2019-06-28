Hacılar Belediyesinden Osmanlıca kursu
45 dakika önce
Hacılar Belediyesince Osmanlıca eserlerin okunup anlaşılabilmesi için "Osmanlıca kursu" düzenlendi.
Hacılar
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:30 Kaynak: AA
Belediyesince Osmanlıca
eserlerin okunup anlaşılabilmesi için "Osmanlıca kursu" düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan
Kilci Kültür Merkez
'inde düzenlenen ve Osmanlıcanın başlangıç seviyesinde okunup yazılabilmesinin amaçlandığı kursta 44 kursiyer eğitim görüyor.
Başkan Bilal Özdoğan
, arşivlerde birçok Osmanlıca eserin bulunduğunu ancak bu eserleri okuyacak insanın olmadığını ve Osmanlıcanın gençlere öğretilmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Şimdiye kadar birçok eğitim programı düzenlediklerini anlatan Başkan Özdoğan, gençlerin geçmişini öğrenmesi noktasında Osmanlıca kurslarının öneminin farkında olduklarını bildirdi.
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