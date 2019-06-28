Son Dakika Haberleri: Hacılar Belediyesinden Osmanlıca kursu
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Hacılar Belediyesinden Osmanlıca kursu

45 dakika önce

Hacılar Belediyesince Osmanlıca eserlerin okunup anlaşılabilmesi için "Osmanlıca kursu" düzenlendi.

Hacılar Belediyesinden Osmanlıca kursu, System.String[]
Hacılar Belediyesince Osmanlıca eserlerin okunup anlaşılabilmesi için "Osmanlıca kursu" düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkez'inde düzenlenen ve Osmanlıcanın başlangıç seviyesinde okunup yazılabilmesinin amaçlandığı kursta 44 kursiyer eğitim görüyor.
Başkan Bilal Özdoğan, arşivlerde birçok Osmanlıca eserin bulunduğunu ancak bu eserleri okuyacak insanın olmadığını ve Osmanlıcanın gençlere öğretilmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Şimdiye kadar birçok eğitim programı düzenlediklerini anlatan Başkan Özdoğan, gençlerin geçmişini öğrenmesi noktasında Osmanlıca kurslarının öneminin farkında olduklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:30 Kaynak: AA
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