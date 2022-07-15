Hacılar, cuma namazını Mescid-i Nebevi'de kıldı - Son Dakika
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Hacılar, cuma namazını Mescid-i Nebevi'de kıldı

15.07.2022 14:46
Hacılar, cuma namazını Mescid-i Nebevi'de kıldı

Kutsal topraklardan dönüşe hazırlanan hacılardan Medine'de bulunanlar, cuma namazını Hazreti Muhammed'in inşaatında bizzat çalıştığı Mescid-i Nebevi'de eda etti.

Kutsal topraklardan dönüşe hazırlanan hacılardan Medine'de bulunanlar, cuma namazını Hazreti Muhammed'in inşaatında bizzat çalıştığı Mescid-i Nebevi'de eda etti.

Medine'deki günlerini ibadetle kutsal mekan ve alanları ziyaret ederek geçiren hacılar, cuma namazını kılmak üzere, günün erken saatlerinden itibaren Mescid-i Nebevi'ye gelerek, namaz vaktini bekledi. Farklı ülkelerden gelen bazı hacıların ise Mescid-i Nebevi'de sabahladığı görüldü.

Hacılar, günün erken saatlerinde geldikleri Mescid-i Nebevi'nin yakınında bulunan Cennet-ül Baki'yi ziyaret etti, Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i selamladı. Hacılar, namaz vaktini beklerken Kur'an okuyup, dua etti.

Cuma namazı vaktinin yaklaşmasıyla Mescid-i Nebevi ve çevresinde yoğunluk yaşanırken, Mescid-i Nebevi'nin içinde ve çevresinde yüz binlerce hacı, saf tutarak cuma namazını eda etti.

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Hacılar Hazreti Peygamber'e kucak açan şehirde Hacılar Hazreti Peygamber'e kucak açan şehirde
Kaynak: AA

Hz Muhammed, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacılar, cuma namazını Mescid-i Nebevi'de kıldı - Son Dakika

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