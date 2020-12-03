Hacılar'da 50 yıllık lojmanlar yıkıldı - Son Dakika

Hacılar'da 50 yıllık lojmanlar yıkıldı

03.12.2020 12:15
Hacılar'da 50 yıllık lojmanlar yıkıldı, System.String[]

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede bulunan 1970 yılına ait ekonomik ömrünün tamamlayan belediye lojmanlarının yıkıldığını bildirdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede bulunan 1970 yılına ait ekonomik ömrünün tamamlayan belediye lojmanlarının yıkıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Özdoğan, yıkımı gerçekleştirilecek eski lojmanlarda birim müdürlerinden bilgi alarak incelemede bulundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özdoğan eski yapıların ekonomik ömrünü tamamladığını ve tehlike arz ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni mahallemizin hemen girişinde yer alan ve artık ekonomik ömrünü tamamlayan, 1970 yapımı toplam 8 daireden oluşan 2 blok, belediye lojmanlarının yıkımını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve değerlendirmelerimiz üzerine binaların artık yıkılmaya yüz tuttuğu ve tehlike arz ettiği yönünde değerlendirmeler yapılmıştır. Biz de yıkımına karar verdik. Baharla birlikte inşallah çalışacağımız projeler üzerinde alacağımız kararlar doğrultusunda yeni mahallemize güzel bir proje kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederim, yapacağımız çalışmalar inşallah kazasız belasız devam eder."

Açıklamaların ardından 8 daireden oluşan 2 blok, fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından çevre güvenliği alınarak yıkıldı.

Hacılar'da 50 yıllık lojmanlar yıkıldı
Hacılar'da 50 yıllık lojmanlar yıkıldı
Hacılar'da 50 yıllık lojmanlar yıkıldı
Hacılar'da 50 yıllık lojmanlar yıkıldı
Hacılar'da 50 yıllık lojmanlar yıkıldı

Bilal Özdoğan, Hacılar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hacılar'da 50 yıllık lojmanlar yıkıldı - Son Dakika


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