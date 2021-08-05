Hacılar'da 9 arsa satıldı, 2 işyeri kiraya verildi - Son Dakika

Mülkiyeti Hacılar Belediyesi'ne ait 9 adet arsa ve 2 adet kiralık iş yeri açık artırma ihale usulü ile satıldı.

Belediye encümeni huzurunda Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ihale yoğun katılımla gerçekleşirken, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, yapılan ihalenin Hacılar'a hayırlı olmasını temenni ederek gelirlerin yatırıma dönüşeceğini belirtti. Erciyes, Akyazı, Yediağaç, Karpuzsekisi, Mahalleleri'nde olmak üzere toplam 9 adet arsa ve Hacılar Sanayi Sitesi'nde 2 adet iş yerinin 2886 sayılı Kanun'un 45'inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle satışı ve kiraya verilmesi gerçekleştirildi. Encümen huzurunda gerçekleştirilen ihaleye Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlık etti. Başkan Özdoğan ihale öncesinde yaptığı açıklamada, Hacılar Belediyesi olarak farklı mahallelerde satılan arsaların ve kiralanan iş yerlerinin gelirlerinin yatırıma dönüşeceğini belirterek, ihalenin hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ